Севастопольцу дали два года колонии за экстремизм

"Судом установлено, что Мовенко И. А. от своего имени разместил в социальной сети в группе, открытой для общего доступа, текстовый комментарий, в которой призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц", — отметили в пресс-службе.

Суд признал горожанина виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. После отбытия основного наказания осужденный на шесть месяцев лишен права осуществлять деятельность, связанную с доступом к информационно-коммуникационным сетям.

"Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу, Мовенко И. А. взят под стражу в зале суда. Срок лишения свободы исчисляется с даты провозглашения приговора — 4 мая 2018 года", — констатировали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Севастопольском городском суде.