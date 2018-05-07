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Севастопольцу дали два года колонии за экстремизм
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Севастопольцу дали два года колонии за экстремизм 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя по статье об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Судом установлено, что Мовенко И. А. от своего имени разместил в социальной сети в группе, открытой для общего доступа, текстовый комментарий, в которой призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц", — отметили в пресс-службе.
Суд признал горожанина виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. После отбытия основного наказания осужденный на шесть месяцев лишен права осуществлять деятельность, связанную с доступом к информационно-коммуникационным сетям.
"Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу, Мовенко И. А. взят под стражу в зале суда. Срок лишения свободы исчисляется с даты провозглашения приговора — 4 мая 2018 года", — констатировали в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Севастопольском городском суде.
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