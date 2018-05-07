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В Томской области полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере
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В Томской области полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
В результате полученной информации сотрудниками ОМВД России по Кожевниковскому району установлен подозреваемый в хранении наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, ранее не судимый местный житель, 1978 года рождения, незаконно хранил по месту проживания более 700 грамм растительного наркотического вещества марихуана.
Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Кожевниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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