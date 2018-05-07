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В Калининградской области вынесли приговор по делу о попытке кражи крупной партии янтаря
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В Калининградской области вынесли приговор по делу о попытке кражи крупной партии янтаря 

RT на русском 1 час назад
Фото: Ростех
В Калининградской области вынесли приговор по уголовному делу о попытке кражи янтаря в особо крупном размере, сообщает «Янтарный край».
Установлено, что с 1 ноября 2015 года по 20 августа 2016 года двое местных жителей незаконно оборудовали врезку в пульповод Калининградского янтарного комбината и установили «трал-ловушку».
Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области при попытке изъять с места преступления янтарь-сырец стоимостью почти 350 тыс. рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Светлогорский городской суд признал обвиняемых виновными. Один из фигурантов приговорён к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей, другой — к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Вердикт не вступил в законную силу.
В 2017 году сообщалось, что в России выросли штрафы за нелегальную добычу янтаря.
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