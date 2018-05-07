В Калининградской области вынесли приговор по делу о попытке кражи крупной партии янтаря

Установлено, что с 1 ноября 2015 года по 20 августа 2016 года двое местных жителей незаконно оборудовали врезку в пульповод Калининградского янтарного комбината и установили «трал-ловушку».

Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области при попытке изъять с места преступления янтарь-сырец стоимостью почти 350 тыс. рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре

Светлогорский городской суд признал обвиняемых виновными. Один из фигурантов приговорён к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей, другой — к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Вердикт не вступил в законную силу.