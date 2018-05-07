Видео: молодую пара организовала наркопритон в Ейске

Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сожители организовали у себя в квартире наркопритон. Полицейские «нагрянули в гости».

Внутри находились семеро мужчин, все в состоянии наркотического опьянения. Данный факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования. В отношении них составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В квартире обнаружили и изъяли вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков.

— Найденное направили на исследование, которое подтвердило, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более 3 граммов, — говорится в официальном релизе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

36-летний житель города Ейска и его 33-летняя сожительница стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».