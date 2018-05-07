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Видео: молодую пара организовала наркопритон в Ейске
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Видео: молодую пара организовала наркопритон в Ейске 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Операция проводилась сотрудниками отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Ейского района.
Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сожители организовали у себя в квартире наркопритон. Полицейские «нагрянули в гости».
Внутри находились семеро мужчин, все в состоянии наркотического опьянения. Данный факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования. В отношении них составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
В квартире обнаружили и изъяли вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков.
— Найденное направили на исследование, которое подтвердило, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более 3 граммов, — говорится в официальном релизе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
36-летний житель города Ейска и его 33-летняя сожительница стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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