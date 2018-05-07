Оперативники Ейского района накрыли нарокопритон

Полицейские получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.

В результате проверки сведения подтвердились. Установлено, что 36-летний мужчина совместно со своей 33-летней подругой предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий в квартире были задержаны 7 человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила и медицинская экспертиза.

В отношении задержанных полиция составила административные протоколы.

При дальнейшем осмотре квартиры было изъято вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков. Исследование подтвердило, что это наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более 3 граммов.