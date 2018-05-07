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Оперативники Ейского района накрыли нарокопритон
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Оперативники Ейского района накрыли нарокопритон 

АиФ — Юг 54 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Полицейские получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.
В результате проверки сведения подтвердились. Установлено, что 36-летний мужчина совместно со своей 33-летней подругой предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.
В ходе проведения оперативных мероприятий в квартире были задержаны 7 человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила и медицинская экспертиза.
В отношении задержанных полиция составила административные протоколы.
При дальнейшем осмотре квартиры было изъято вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков. Исследование подтвердило, что это наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более 3 граммов.
С обвиняемых взяли подписку о невыезде. Им грозит наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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