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ИГ* взяла ответственность за убийство кандидата в депутаты парламента Ирака
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ИГ* взяла ответственность за убийство кандидата в депутаты парламента Ирака 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла ответственность за убийство кандидата в депутаты парламента Ирака Фарука аз-Зарзура менее чем за неделю до выборов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление боевиков.
Ранее в понедельник местные источники в провинции Найнава сообщили РИА Новости, что аз-Зарзур был застрелен неизвестными возле его дома в деревне Лазака к северу от города Мосул. По данным источников, кандидата убили, когда он возвращался домой с утренней молитвы.
Убийство аз-Зарзура стало первым нападением на участников предвыборной кампании в Ираке, за которое взяли ответственность террористы запрещенного в России ИГ*.
Парламентские выборы в Ираке, изначально планировавшиеся на сентябрь 2017 года, намечены на 12 мая. Основные коалиции выдвинули ведущие шиитские политики страны — премьер Хайдер аль-Абади и экс-премьер, вице-президент Нури аль-Малики. На 328 мест в парламенте претендуют 6986 кандидатов, из них 2014 женщин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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