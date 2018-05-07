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Тюменца отдали под суд за жестокое убийство жены
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Тюменца отдали под суд за жестокое убийство жены 

Уралинформбюро 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего тюменца, обвиняемого в двойном убийстве, угоне и краже. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2017 года в квартире дома по улице Демьяна Бедного. Пьяный мужчина поругался с женой, схватил нож и 33 раза ударил им супругу. Свидетелем жестокой расправы стала 18-летняя девушка — подруга дочери убитой. Испугавшись, что она может рассказать о случившемся, обвиняемый зарезал и ее.
С места происшествия злоумышенник скрылся на машине девушки, прихватив ювелирные украшения жены. Он направился в сторону Курганской области, но по дороге был задержан.
Ранее по теме: Тюменец зарезал жену и подругу ее дочери
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