В Харькове задержали подозреваемого в «минировании» кондитерской фабрики

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости . Украинские полицейские задержали местного жителя по подозрению в ложном сообщении о минировании зданий кондитерской фабрики в городе Харьков , сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным пресс-службы, в воскресенье утром мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании кондитерской фабрики. Правоохранители проверили здания фабрики общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, взрывчатку не нашли.

"В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 53-летнего харьковчанина. Он пояснил, что, проходя мимо фабрики, поздоровался с незнакомцами, которые негативно отреагировали на его приветствие. После чего мужчина решил позвонить в полицию", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.