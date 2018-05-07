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В Харькове задержали подозреваемого в «минировании» кондитерской фабрики
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В Харькове задержали подозреваемого в «минировании» кондитерской фабрики 

РИА Новости 50 минут назад
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Украинские полицейские задержали местного жителя по подозрению в ложном сообщении о минировании зданий кондитерской фабрики в городе Харьков, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, в воскресенье утром мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании кондитерской фабрики. Правоохранители проверили здания фабрики общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, взрывчатку не нашли.
"В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 53-летнего харьковчанина. Он пояснил, что, проходя мимо фабрики, поздоровался с незнакомцами, которые негативно отреагировали на его приветствие. После чего мужчина решил позвонить в полицию", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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