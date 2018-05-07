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В ангаре экс-вора в законе нашли четыре БТР и арсенал оружия
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В ангаре экс-вора в законе нашли четыре БТР и арсенал оружия 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В ангаре бывшего криминального авторитета, а ныне адвоката Сергея Марченко были найдены 52 единицы огнестрельного оружия, более 35 тысяч патронов и четыре бронетранспортера. Об этом «Волга Ньюс» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, Марченко, более известный как Марчелло, хранил все это в своем ангаре, который расположен в поселке Стройкерамика под Самарой. Кроме перечисленного, у адвоката был найден бортовой УАЗ с сейфом для перевозки оружия в кузове и высокоточные станки.
Все это было изъято у Марченко сотрудниками самарского ФСБ. В настоящее время по факту находки проходят экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным СМИ, в 1990-е годы Сергей Марченко торговал оружием и угнанными машинами, а также крал нефть. В 1999-м в доме Марчелло были изнасилованы 13 девушек, однако сам криминальный авторитет избежал наказания за это.
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