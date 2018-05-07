В Крыму три женщины «заработали» на незаконном обмене валют 10 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе правоохранители выявили работу нелегального пункта обмена валют, который организовали три женщины. Незаконный пункт они оборудовали в нежилом помещении, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. "В нарушение требований действующего законодательства, не имея лицензии, злоумышленницы занимались систематическим приобретением с последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства", — рассказали в ведомстве, добавив, что таким образом женщины незаконно заработали свыше 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а", «б» ч.2 cт.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Оно уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящее время женщины находятся под подпиской о невыезде.