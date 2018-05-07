Соболей на несколько миллионов вынесли из магазина московские воры 

В ночь на воскресенье, 6 мая, из мехового магазина в «Афимолл‐сити» неизвестные вынесли готовых изделий из соболиного меха более чем на три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили «360» в пресс‐службе московской полиции.
Неустановленное лицо в ТРЦ, расположенном по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 2, путем повреждения замка проникло в магазин, откуда похитило шубы из соболиного меха общей стоимостью 3 596 000 рублей
Как сообщили в столичной полиции, правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Эксперты проводят все необходимые в подобных случаях оперативно-следственные мероприятия. Идет следствие.
В 2019 году в России ведут обязательную маркировку товаров на прилавках магазинов. В обязательный список уже попали одежда, парфюмерия и табачные изделия. Сейчас сертификации подлежат только меховые изделия.