Соболей на несколько миллионов вынесли из магазина московские воры

В ночь на воскресенье, 6 мая, из мехового магазина в «Афимолл‐сити» неизвестные вынесли готовых изделий из соболиного меха более чем на три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили «360» в пресс‐службе московской полиции.

Неустановленное лицо в ТРЦ, расположенном по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 2, путем повреждения замка проникло в магазин, откуда похитило шубы из соболиного меха общей стоимостью 3 596 000 рублей

Как сообщили в столичной полиции, правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Эксперты проводят все необходимые в подобных случаях оперативно-следственные мероприятия. Идет следствие.