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Следствие предъявило обвинения убившему отца и бабушку мужчине
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Следствие предъявило обвинения убившему отца и бабушку мужчине 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Следствие 7 мая предъявило обвинения 24-летнему москвичу, который подозревается в убийстве отца и бабушки.
— 24-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки, расчлененные и обгоревшие части тел которых были обнаружены в овраге в Южном округе столицы, а также в Кусковском лесопарке на востоке Москвы, — сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
По ее словам, в квартире обвиняемого следователи обнаружили и изъяли топор и части тел убитых.
Отмечается, что мужчина признал вину и уточнил, что убил отца и бабушку в квартире на Чертановской улице, после чего расчленил тела и вывез фрагменты в Кусковский лесопарк, чтобы сжечь их.
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