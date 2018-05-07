Следствие предъявило обвинения убившему отца и бабушку мужчине

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Следствие 7 мая предъявило обвинения 24-летнему москвичу, который подозревается в убийстве отца и бабушки.

По ее словам, в квартире обвиняемого следователи обнаружили и изъяли топор и части тел убитых.

Отмечается, что мужчина признал вину и уточнил, что убил отца и бабушку в квартире на Чертановской улице, после чего расчленил тела и вывез фрагменты в Кусковский лесопарк, чтобы сжечь их.

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