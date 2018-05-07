Следствие предъявило обвинения убившему отца и бабушку мужчине 

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Следствие 7 мая предъявило обвинения 24-летнему москвичу, который подозревается в убийстве отца и бабушки.
— 24-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки, расчлененные и обгоревшие части тел которых были обнаружены в овраге в Южном округе столицы, а также в Кусковском лесопарке на востоке Москвы, — сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
По ее словам, в квартире обвиняемого следователи обнаружили и изъяли топор и части тел убитых.
Отмечается, что мужчина признал вину и уточнил, что убил отца и бабушку в квартире на Чертановской улице, после чего расчленил тела и вывез фрагменты в Кусковский лесопарк, чтобы сжечь их.
ПО ТЕМЕ
Полиция задержала подозреваемого в попытке сжечь трупы в Битцевском лесу