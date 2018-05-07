24-летнего расчленителя бабушки и отца задержали на юге Москвы 

В Москве задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бабушки и отца.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала РИА «Новости», что 6 мая у дома на улице Академика Янгеля в районе Чертаново Южное ЮАО обнаружили обгоревшие останки мужчины и женщины.
В тот же день полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего москвича, который признался, что он убил бабушку и отца в квартире на улице Чертановская в ЮАО. По словам задержанного, он расчленил тела и вывез их фрагменты на улицу Академика Янгеля и в Кусковский лесопарк. Чтобы скрыть следы преступления, он сжёг останки.
В квартире мужчины нашли орудие убийства и фрагменты человеческих тел.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.