24-летнего расчленителя бабушки и отца задержали на юге Москвы

Москве задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бабушки и отца.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего москвича, который признался, что он убил бабушку и отца в квартире на улице Чертановская в ЮАО. По словам задержанного, он расчленил тела и вывез их фрагменты на улицу Академика Янгеля и в Кусковский лесопарк. Чтобы скрыть следы преступления, он сжёг останки.

В квартире мужчины нашли орудие убийства и фрагменты человеческих тел.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.