Челябинка, бросившая мать на свалке и получавшая за неё пенсию, избежала колонии

Курчатовский районный суд приговорил к четырём годам лишения свободы челябинку, которая вывезла мать на свалку и больше четырёх лет получала за неё пенсию. Женщина избежала срока в колонии, потому что истёк срок давности привлечения её к ответственности. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова.

Следствие установило, что челябинка, у которой были плохие отношения с 59-летней матерью, осенью 2001 года вывезла слепую женщину в район городской свалки в Металлургическом районе. Где сейчас находится старушка, неизвестно.

— С декабря 2001 по 30 июня 2006 года подсудимая, предоставляя поддельные документы, получала пенсию своей матери, похитив таким образом у Пенсионного фонда свыше 528 тысяч рублей, — сообщила Наталья Белозёрова.

Виновную приговорили к сроку в колонии-поселении и штрафу в 50 тысяч рублей, но от наказания освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Решение суда не вступило в силу, его обжаловал и прокурор, и защитник.