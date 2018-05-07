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Челябинка, бросившая мать на свалке и получавшая за неё пенсию, избежала колонии
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Челябинка, бросившая мать на свалке и получавшая за неё пенсию, избежала колонии 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Курчатовский районный суд приговорил к четырём годам лишения свободы челябинку, которая вывезла мать на свалку и больше четырёх лет получала за неё пенсию. Женщина избежала срока в колонии, потому что истёк срок давности привлечения её к ответственности. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова.
Следствие установило, что челябинка, у которой были плохие отношения с 59-летней матерью, осенью 2001 года вывезла слепую женщину в район городской свалки в Металлургическом районе. Где сейчас находится старушка, неизвестно.
— С декабря 2001 по 30 июня 2006 года подсудимая, предоставляя поддельные документы, получала пенсию своей матери, похитив таким образом у Пенсионного фонда свыше 528 тысяч рублей, — сообщила Наталья Белозёрова.
Виновную приговорили к сроку в колонии-поселении и штрафу в 50 тысяч рублей, но от наказания освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Решение суда не вступило в силу, его обжаловал и прокурор, и защитник.
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