Ещё
Мужчину ранили ножом во время пьяной ссоры в Подольске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину ранили ножом во время пьяной ссоры в Подольске 

РИАМО 1 час назад
Фото: riamo.ru
Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями живота и шеи после ссоры со знакомым в подмосковном Подольске, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В Подольске с Красногвардейского бульвара бригадой скорой помощи с ранением брюшной полости и колото-резаной раной шеи госпитализирован мужчина 1965 года рождения. За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию гражданин 1968 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Преступление совершено в ссоре во время распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
РИАМО: последние новости
В Москве задержали мужчину, зарезавшего собутыльника Предприниматель в Москве похитил свыше 630 млн руб у горно‑металлургического холдинга Мужчину с топором, который угрожал соседке убийством, задержали в Воскресенске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели209
LIVE: Инаугурация президента России387
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»107
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение