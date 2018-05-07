Мужчину ранили ножом во время пьяной ссоры в Подольске

«В Подольске с Красногвардейского бульвара бригадой скорой помощи с ранением брюшной полости и колото-резаной раной шеи госпитализирован мужчина 1965 года рождения. За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию гражданин 1968 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ссоре во время распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.