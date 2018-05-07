Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий

Главу МО «Шенкурский муниципальный район» Виктора Парфенова обвиняют в превышении полномочий.

Следственном комитете по Архангельской области сообщают, что летом 2016 года подозреваемый незаконно перевёл земли лесного фонда в другую категорию без соблюдения необходимой процедуры. По предположению следствия, сделано это было для того, чтобы быстрее закончить строительство участка автодороги.

В результате в водоохраной зоне был вырублен лес и уничтожен напочвенный слой — ущерб лесному фонду оценивается более чем в 7 млн рублей.

В данный момент ведётся следствие, проверяется документация, изъятая в администрации района.

Ранее сообщалось об окончании дела против северодвинского чиновника Евгения Халтурина, который признан виновным в получении 16-ти взяток и проведёт 8 лет в колонии.