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Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий
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Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий 

АиФ Архангельск 55 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Главу МО «Шенкурский муниципальный район» Виктора Парфенова обвиняют в превышении полномочий.
В Следственном комитете по Архангельской области сообщают, что летом 2016 года подозреваемый незаконно перевёл земли лесного фонда в другую категорию без соблюдения необходимой процедуры. По предположению следствия, сделано это было для того, чтобы быстрее закончить строительство участка автодороги.
В результате в водоохраной зоне был вырублен лес и уничтожен напочвенный слой — ущерб лесному фонду оценивается более чем в 7 млн рублей.
В данный момент ведётся следствие, проверяется документация, изъятая в администрации района.
Ранее сообщалось об окончании дела против северодвинского чиновника Евгения Халтурина, который признан виновным в получении 16-ти взяток и проведёт 8 лет в колонии.
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