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Полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения памятника освободителям Днепропетровска
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Полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения памятника освободителям Днепропетровска 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» по факту осквернения мемориала «Безымянная высота», посвященного воинам, погибшим при обороне и освобождении Днепропетровска (ныне Днепр). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины в Днепре.
"Сотрудники полиции обнаружили на памятнике «Безымянная высота» оскорбительную надпись краской и повреждения макета ордена Отечественной войны. По данному факту открыто уголовное дело статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что ведется работа по установлению и задержанию злоумышленников.
Согласно фотографиям пресс-службы полиции, на мемориале появилась надпись «Коммунизм», а звезда была отломана от бетонного основания.
Мемориальный комплекс «Безымянная высота» открыт в Днепропетровске в 1970 году.
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