Полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения памятника освободителям Днепропетровска

КИЕВ, 7 мая. / ТАСС /. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» по факту осквернения мемориала «Безымянная высота», посвященного воинам, погибшим при обороне и освобождении Днепропетровска (ныне Днепр). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины в Днепре.

"Сотрудники полиции обнаружили на памятнике «Безымянная высота» оскорбительную надпись краской и повреждения макета ордена Отечественной войны. По данному факту открыто уголовное дело статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что ведется работа по установлению и задержанию злоумышленников.

Согласно фотографиям пресс-службы полиции, на мемориале появилась надпись «Коммунизм», а звезда была отломана от бетонного основания.

Мемориальный комплекс «Безымянная высота» открыт в Днепропетровске в 1970 году.