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В Новокузнецке 16-летний подросток угнал «семерку»
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В Новокузнецке 16-летний подросток угнал «семерку» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В южной столице Кузбасса ранее судимый подросток угнал ВАЗ-2107.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, хозяин машины, 34-летний местный житель, увидел, как его автомобиль ночью выезжает с парковки. Он попытался догнать угонщика, но тот скрылся.
Наряды полиции получили ориентировку на транспортное средство, угонщика удалось задержать на одной из городских улиц. Им оказался ранее судимый за автоугоны 16-летний подросток. Инспекторы ПДН составили в отношении родителей подростка протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они выплатят штраф в размере 500 рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновнику может грозить наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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