В Новокузнецке 16-летний подросток угнал «семерку»

В южной столице Кузбасса ранее судимый подросток угнал ВАЗ-2107.

Наряды полиции получили ориентировку на транспортное средство, угонщика удалось задержать на одной из городских улиц. Им оказался ранее судимый за автоугоны 16-летний подросток. Инспекторы ПДН составили в отношении родителей подростка протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они выплатят штраф в размере 500 рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновнику может грозить наказание в виде 5 лет лишения свободы.