В Динском районе конфликт между супругами закончился смертью

Установлено, что супруги проживали в станице Пластуновской и между ними часто возникали скандалы. По данным следствия, днем 5 мая 2018 года во время застолья в ходе возникшей ссоры мужчина стал избивать супругу. В ответ женщина взяла кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Придя в себя, фигурантка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. В результате травмы мужчина скончался на месте еще до приезда медиков.