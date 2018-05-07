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В Динском районе конфликт между супругами закончился смертью
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В Динском районе конфликт между супругами закончился смертью 

АиФ — Юг 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что супруги проживали в станице Пластуновской и между ними часто возникали скандалы. По данным следствия, днем 5 мая 2018 года во время застолья в ходе возникшей ссоры мужчина стал избивать супругу. В ответ женщина взяла кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Придя в себя, фигурантка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. В результате травмы мужчина скончался на месте еще до приезда медиков.
Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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