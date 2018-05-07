Жительница станицы Пластуновской зарезала избивавшего её мужа

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. Страшные события разворачивались днем 5 мая.

39-летняя женщина и её ровесник супруг были дома и распивали алкогольные напитки. Во время совместного употребления между ними произошла ссора. Мужчина начал избивать жену. В ответ женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа в область грудной клетки.

После того, как все случилось, женщина побежала к соседям за помощью.

Она попросила вызвать полицию и Скорую помощь, но было уже слишком поздно.

Раненый скончался ещё до приезда врачей.

Решается вопрос о взятии под стражу подозреваемой.