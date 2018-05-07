Ещё
Под Выборгом лже-полицейский обокрал пенсионерку на 270 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Выборгом лже-полицейский обокрал пенсионерку на 270 тыс. рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полиция Выборгского района Ленобласти активно разыскивает мошенника, который, представившись сотрудником органов, обокрал пожилую жительницу Советского.
Как сообщили в правоохранительных органах, поздно вечером 6 мая в полицию Выборга поступило сообщение от 85-летней жительницы поселка Советский. Она рассказала, что несколькими часами ранее ей позвонил неизвестный и предупредил, что ее сын задержан за какое-то преступление и в настоящий момент находится в выборгском отделении полиции. Затем он предложил помочь в освобождении её сына из заточения, но только с помощью денег.
В итоге испуганная пенсионерка согласилась отдать злоумышленнику порядка 270 тыс. рублей. После этого она позвонила своему сыну и выяснила, что он в полном порядке. Ранее мошенники в Выборге не применяли подобную схему грабежа.
Ivyborg.ru: последние новости
В Выборге и Сертолово проходят обыски в связи с делом петербургского застройщика Тело убитого мигранта прибило к берегу в Кировском районе СК завел уголовное дело после того, как танк переехал человека на фестивале в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели207
LIVE: Инаугурация президента России361
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»102
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение