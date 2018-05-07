Под Выборгом лже-полицейский обокрал пенсионерку на 270 тыс. рублей

Полиция Выборгского района Ленобласти активно разыскивает мошенника, который, представившись сотрудником органов, обокрал пожилую жительницу Советского.

Как сообщили в правоохранительных органах, поздно вечером 6 мая в полицию Выборга поступило сообщение от 85-летней жительницы поселка Советский. Она рассказала, что несколькими часами ранее ей позвонил неизвестный и предупредил, что ее сын задержан за какое-то преступление и в настоящий момент находится в выборгском отделении полиции. Затем он предложил помочь в освобождении её сына из заточения, но только с помощью денег.

В итоге испуганная пенсионерка согласилась отдать злоумышленнику порядка 270 тыс. рублей. После этого она позвонила своему сыну и выяснила, что он в полном порядке. Ранее мошенники в Выборге не применяли подобную схему грабежа.