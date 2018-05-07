Челябинка вывезла мать на свалку, чтобы получать её пенсию

Суд в Челябинске вынес приговор жительнице города, которая вывезла мать на городскую свалку и 15 лет получала за неё пенсию, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2001 году челябинка вместе с сообщниками, установить которых не удалось, погрузила свою 59-летнюю мать в кузов грузовика и высадила на свалке в Металлургическом районе. Пенсионерка находилась в беспомощном состоянии, не могла ориентироваться в пространстве. Дальнейшую судьбу и местоположение матери подсудимой установить не удалось.

«Предоставляя для оформления доверенности на получении пенсионных выплат внешне схожих со своей матерью женщин, подсудимая с 01.12.2001 г. по 30.06.2016 г. получала пенсию своей матери, похитив таким образом денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме свыше 528 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.