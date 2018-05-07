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Экс-глава МВД осужден за аферу с Mercedes патриарха
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Экс-глава МВД осужден за аферу с Mercedes патриарха 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Якутии 7 мая вынесен приговор экс-главе республиканского МВД, который оформил на родственника служебную иномарку представительского класса. Якутский городской суд признал бывшего министра внутренних дел генерал-майора полиции 64-летнего Якова Стахова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).
Как следует из материалов дела, в 2007 году после личной просьбы министра алмазодобывающая компания «АЛРОСА» подарила республиканскому МВД новый внедорожник Toyota Land Cruiser 100 и седан Mercedes Benz 400 SEL, выпущенный в 1991 году. Машину в свое время приобрели для официальных визитов в республику Московского патриарха всея Руси Алексия II, она редко использовалась и находилась в хорошем состоянии.
Стахов собственноручно вычеркнул Mercedes из проекта приказа о зачислении на балансовый учет МВД. Иномарку переправили железнодорожным транспортом в столичный регион, в Зеленоград. Здесь машину получил и поставил на учет в ГИБДД на свое имя родственник министра Сергей Дудин. Как установили следователи, ранее он неоднократно обращался к министру с просьбой подыскать Mercedes представительского класса для использования в личных целях.
В 2011 году Стахов ушел в отставку, а год спустя в отношении экс-министра возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Стоимость иномарки на момент хищения оценили в 319 000 руб. После первого допроса в СКР Сахов с сердечным приступом слег в больницу, после чего скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В 2016 году он явился к следователю, и в апреле 2017 года уголовное дело переквалифицировали на мошенничество.
На суде свою вину экс-министр категорически не признал. Суд приговорил Сахова к 4 годам условно. Кроме того, бывший министр лишен специального звания «генерал-майор полиции».
Стахов в 1982 году окончил Калининский госуниверсит, а в 1985 году — Академию МВД СССР. Карьеру начинал в 1974 году милиционером в 46-м отделении милиции Москвы и дослужился в 1993 году до замначальника ГУ МВД РФ по обеспечению общественного порядка (ГУООП). В 1997-2001 годах неоднократно назначался на должности первого зампредставителя и спецпредставителя президента РФ в республиках Северная Осетия и Ингушетия. С 2005 года — профессор кафедры управления ОВД Академии управления МВД России. Доктор юридических наук. В 2006-2011 годах занимал пост министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия).
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