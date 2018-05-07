В Ангарске ищут подозреваемого в насилии над 11-летней девочкой

Инцидент произошел 3 мая в около 15.00 дня в 13-ом микрорайоне города Ангарска . Молодой человек около 25 лет напал на ребенка в подъезде и совершил действия сексуального характера. После этого он скрылся с места преступления.

Приметы подозреваемого:

На вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет: кофта белая с темными полосами, одна из полос голубого цвета, брюки бежевого цвета. На среднем пальце правой руки — кольцо из металла желтого цвета.

Лиц, которые обладают какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8 (3955) 59-18-48, 59-18-47 или 02.