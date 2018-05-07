Ещё
В Ангарске ищут подозреваемого в насилии над 11-летней девочкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ангарске ищут подозреваемого в насилии над 11-летней девочкой 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Следственный комитет Иркутской области объявил розыск мужчины, подозреваемого насилии над 11-летней девочкой.
Инцидент произошел 3 мая в около 15.00 дня в 13-ом микрорайоне города Ангарска. Молодой человек около 25 лет напал на ребенка в подъезде и совершил действия сексуального характера. После этого он скрылся с места преступления.
Приметы подозреваемого:
На вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет: кофта белая с темными полосами, одна из полос голубого цвета, брюки бежевого цвета. На среднем пальце правой руки — кольцо из металла желтого цвета.
Лиц, которые обладают какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8 (3955) 59-18-48, 59-18-47 или 02.
АиФ Иркутск: последние новости
В Слюдянке предъявлено обвинение матери за убийство сына Как влияют на личность ребёнка детские конкурсы красоты? Похитителя ангарской школьницы приговорили к семи годам колонии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели209
LIVE: Инаугурация президента России387
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»107
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение