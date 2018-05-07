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СМИ: ИГ заявило о причастности к стрельбе по полицейским в Нижнем Новгороде
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СМИ: ИГ заявило о причастности к стрельбе по полицейским в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 28 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу по полицейским в Нижнем Новгороде. О причастности ИГ к нападению сообщило связанное с террористами агентство Amaq.
Напомним, 4 мая неизвестный начал отстреливаться от полицейских, которые решили проверить его документы. Преступник скрылся в подъезде жилого и забаррикадировался в одной из квартир. Жильцов пришлось эвакуировать. На предложение сдаться мужчина открыл стрельбу. В итоге атаки ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов, преступника ликвидировали.
Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде был ликвидирован террорист, готовивший взрыв в день выборов 18 марта.
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