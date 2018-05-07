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Сотрудник тюменского Росреестра помог черным риелторам заполучить квартиры умерших
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Сотрудник тюменского Росреестра помог черным риелторам заполучить квартиры умерших 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени под суд отправится бывший сотрудник Росреестра, получивший взятку в 140 тысяч рублей от черных риелторов. Он занимал должность главного специалиста-эксперта отдела эксплуатации информационных систем в региональном управлении. Тогда еще сотрудник Росреестра помог переоформить задним числом четыре квартиры.
— По версии следствия, специалист с июля по ноябрь 2016 года получил от своего знакомого взятку в 140 тысяч рублей за внесение данных в единый реестр прав на недвижимость, — рассказали в региональной прокуратуре. — Он незаконно внес данные по четырем квартирам, жильцы которых, как выяснили уже следователи, умерли в 2005, 2007 и 2012 годах.
Мошенники зарегистрировали жилье на подставных лиц, а после их продали в период с августа по ноябрь 2016 года. Деньги подозреваемые забрали себе.
Обвиняемый признал свою вину и добровольно передал следователям сумму взятки. Деньги вернут в доход государства. Экс-работник Росреестра не знал, что оказывает услугу черным риелторам. Его знакомый говорил ему, что собственники в силу обстоятельств не успели вовремя все оформить и сами заняться этим не могут.
Следствие по банде черных риелторов еще идет.
Бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ему грозит крупный штраф, к которому могут «добавить» лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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