Сотрудник тюменского Росреестра помог черным риелторам заполучить квартиры умерших

Тюмени под суд отправится бывший сотрудник Росреестра , получивший взятку в 140 тысяч рублей от черных риелторов. Он занимал должность главного специалиста-эксперта отдела эксплуатации информационных систем в региональном управлении. Тогда еще сотрудник Росреестра помог переоформить задним числом четыре квартиры.

— По версии следствия, специалист с июля по ноябрь 2016 года получил от своего знакомого взятку в 140 тысяч рублей за внесение данных в единый реестр прав на недвижимость, — рассказали в региональной прокуратуре . — Он незаконно внес данные по четырем квартирам, жильцы которых, как выяснили уже следователи, умерли в 2005, 2007 и 2012 годах.

Мошенники зарегистрировали жилье на подставных лиц, а после их продали в период с августа по ноябрь 2016 года. Деньги подозреваемые забрали себе.

Обвиняемый признал свою вину и добровольно передал следователям сумму взятки. Деньги вернут в доход государства. Экс-работник Росреестра не знал, что оказывает услугу черным риелторам. Его знакомый говорил ему, что собственники в силу обстоятельств не успели вовремя все оформить и сами заняться этим не могут.

Следствие по банде черных риелторов еще идет.

Бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ему грозит крупный штраф, к которому могут «добавить» лишение свободы на срок от трех до восьми лет.