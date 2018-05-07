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Из московской квартиры вынесли более 10 млн рублей
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Из московской квартиры вынесли более 10 млн рублей 

Мир24 1 час назад
Из квартиры в центре Москвы похитили ценности на сумму более чем 10,5 млн рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по столице.
«6 мая в полицию от 36-летнего мужчины поступило сообщение о краже из квартиры по 1-ой Миусской улице. Материальный ущерб составил около 10 млн 591 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.
Неизвестный проник в квартиру через открытое окно, пока хозяин был на даче. Он забрал золотые ювелирные изделия и деньги в иностранной валюте, после этого скрылся.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется поиск злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Москве по горячим следам задержали подозреваемых в угоне автомобиля Lexus стоимостью около 2,7 млн рублей.
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