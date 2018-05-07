Из московской квартиры вынесли более 10 млн рублей

«6 мая в полицию от 36-летнего мужчины поступило сообщение о краже из квартиры по 1-ой Миусской улице. Материальный ущерб составил около 10 млн 591 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Неизвестный проник в квартиру через открытое окно, пока хозяин был на даче. Он забрал золотые ювелирные изделия и деньги в иностранной валюте, после этого скрылся.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется поиск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве по горячим следам задержали подозреваемых в угоне автомобиля Lexus стоимостью около 2,7 млн рублей.

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