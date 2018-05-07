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Бывшего главу Красноярского края арестовали за растрату
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Бывшего главу Красноярского края арестовали за растрату 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: Лаборатория новостей
Политика Николая Ашлапова, успевшего поработать в Госдуме, Минрегионразвития, Спецстрое России и правительстве Красноярского края, арестовали за растрату 140 млн рублей. Деньги пропали при строительстве объектов космодрома «Восточный».
Дважды арестованный
Бывший и.о. губернатора Красноярского края Николай Ашлапов попал под домашний арест по обвинению в растрате почти 140 млн рублей и пособничестве в растрате. Как сообщает агентство «Запад24», этот арест для Ашлапова стал уже вторым — в первый раз его арестовали в марте 2016 года, но спустя почти полгода меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Вместе с этим суд наложил арест на четыре квартиры обвиняемого, несколько домов и земельных участков в Москве и Красноярске. Однако уже летом 2017 года Николая Ашлапова снова отправили под домашний арест — в начале апреля адвокат арестованного попытался оспорить излишнюю меру пресечения, но не преуспел.
По версии следствия, Ашлапов, который ранее работал в «Главном управлении строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России», причастен к хищению крупной суммы при заключении и исполнении госконтрактов на космодроме «Восточный». Уголовное дело возбудили еще в 2015 году. Защита Ашлапова настаивает, что их клиент не мог распоряжаться бюджетными средствами, так как занимал в структуре Спецстроя России даже не руководящую должность, но этот довод обвинители игнорируют.
И.о. губернатора Красноярского края Николай Ашлапов стал в 2002 году, через год он стал депутатом Госдумы РФ IV созыва от «Единой России», а в 2008 году его назначили заместителем министра регионального развития РФ. Затем Ашлапов перешел на работу в Спецстрой.
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