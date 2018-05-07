Бывшего главу Красноярского края арестовали за растрату

Дважды арестованный

Бывший и.о. губернатора Красноярского края Николай Ашлапов попал под домашний арест по обвинению в растрате почти 140 млн рублей и пособничестве в растрате. Как сообщает агентство «Запад24», этот арест для Ашлапова стал уже вторым — в первый раз его арестовали в марте 2016 года, но спустя почти полгода меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Вместе с этим суд наложил арест на четыре квартиры обвиняемого, несколько домов и земельных участков в Москве Красноярске . Однако уже летом 2017 года Николая Ашлапова снова отправили под домашний арест — в начале апреля адвокат арестованного попытался оспорить излишнюю меру пресечения, но не преуспел.

По версии следствия, Ашлапов, который ранее работал в «Главном управлении строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России», причастен к хищению крупной суммы при заключении и исполнении госконтрактов на космодроме «Восточный». Уголовное дело возбудили еще в 2015 году. Защита Ашлапова настаивает, что их клиент не мог распоряжаться бюджетными средствами, так как занимал в структуре Спецстроя России даже не руководящую должность, но этот довод обвинители игнорируют.