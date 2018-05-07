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В Прикамье внук угнал машину из гаража своего дедушки
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В Прикамье внук угнал машину из гаража своего дедушки 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
16-летнего жителя Очёра задержали по подозрению в угоне. В полиция обратился 71-летний автолюбитель. Мужчина рассказал, что из его гаража пропала машина.
«На розыск подозреваемого и транспортного средства были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль недалеко от посёлка Павловский», — рассказали в ГУ МВД России.
Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, машину взял покататься внук хозяина. Подросток воспользовался запасными ключами от автомобиля и гаража.
По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерном завладении автомобилем без цели хищения». Известно, что 16-летний подозреваемый уже был судим.
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