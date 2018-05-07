Мужчина нашёл тело своего шестилетнего ребёнка в пруду в Башкирии

Башкирии. 30 апреля в пруду в Кигинском районе республики обнаружили тело шестилетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье халатность, сообщает пресс-служба СК

По версии следствия, шестилетний мальчик играл около водоема рядом с деревней. Во время игры ребёнок поскользнулся на льду у края ямы и упал в пруд. Через некоторое время малыша без признаков жизни нашёл его отец. Тело мальчика извлекли из воды.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.