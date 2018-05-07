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Вынесен приговор совращавшему собственных дочерей саратовцу
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Вынесен приговор совращавшему собственных дочерей саратовцу 

Новости Саратова 26 минут назад
Фото: Новости Саратова
Педофил, который совершал в отношении малолетних детей иные действия сексуального характера, отправлен за решетку на 18,5 лет.
Следователи выяснили, что 34-летний житель Аркадака как минимум 29 раз развращал собственных маленьких дочерей.
— На протяжении почти 7 лет мужчина, каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над детьми, — рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР. — Преступления совершались в квартире, где проживала семья. Жертвами родного отца-педофила стали на начало совершения преступления 7-летняя и 4-летняя девочки.
Старшая дочь рассказала матери, которая не знала о произошедшем, только только в октябре 2017 года. На тот момент жертве педофила было уже 14 лет. Женщина тут же сообщила о преступлении в полицию.
В итоге извращенец признан виновным в преступлениях против половой свободы несовершеннолетних и изолирован от общества.
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