Вынесен приговор совращавшему собственных дочерей саратовцу

Педофил, который совершал в отношении малолетних детей иные действия сексуального характера, отправлен за решетку на 18,5 лет.

Следователи выяснили, что 34-летний житель Аркадака как минимум 29 раз развращал собственных маленьких дочерей.

— На протяжении почти 7 лет мужчина, каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над детьми, — рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР . — Преступления совершались в квартире, где проживала семья. Жертвами родного отца-педофила стали на начало совершения преступления 7-летняя и 4-летняя девочки.

Старшая дочь рассказала матери, которая не знала о произошедшем, только только в октябре 2017 года. На тот момент жертве педофила было уже 14 лет. Женщина тут же сообщила о преступлении в полицию.

В итоге извращенец признан виновным в преступлениях против половой свободы несовершеннолетних и изолирован от общества.