Ещё
Домогавшийся дочерей саратовец получил 18,5 лет тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домогавшийся дочерей саратовец получил 18,5 лет тюрьмы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жителя города Аркадак в Саратовской области признали виновным в сексуальных действиях в отношении своих дочерей — 2003 и 2006 годов рождения. Его приговорили к 18,5 годам лишения свободы, сообщил телеканал «Саратов 24».
Как установили следователи, 34-летний осужденный совершал «иные действия сексуального характера» на протяжении семи лет: с 2010 по 2017 годы. В общей сложности удалось доказать 29 таких эпизодов.
Мужчину признали виновным по третьей части статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и по части четыре той же статьи (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Отмечается, что каждый раз, когда мужчина приставал к дочерям, он находился в нетрезвом состоянии. О домогательствах правоохранительным органам стало известно лишь в октябре прошлого года, когда старшая дочь рассказала о произошедшем матери. Та незамедлительно обратилась в полицию.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе был осужден мужчина за совращение своей несовершеннолетней падчерицы. Суд приговорил его к пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Неизвестный с ножом ворвался в детский сад в Татарстане Почти 40 человек отравились таллием в Таганроге
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина525
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев177
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели288
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»172
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение