Домогавшийся дочерей саратовец получил 18,5 лет тюрьмы

Жителя города Аркадак Саратовской области признали виновным в сексуальных действиях в отношении своих дочерей — 2003 и 2006 годов рождения. Его приговорили к 18,5 годам лишения свободы, сообщил телеканал «Саратов 24».

Как установили следователи, 34-летний осужденный совершал «иные действия сексуального характера» на протяжении семи лет: с 2010 по 2017 годы. В общей сложности удалось доказать 29 таких эпизодов.

Мужчину признали виновным по третьей части статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и по части четыре той же статьи (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Отмечается, что каждый раз, когда мужчина приставал к дочерям, он находился в нетрезвом состоянии. О домогательствах правоохранительным органам стало известно лишь в октябре прошлого года, когда старшая дочь рассказала о произошедшем матери. Та незамедлительно обратилась в полицию.