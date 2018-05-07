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В Слюдянке предъявлено обвинение матери за убийство сына
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В Слюдянке предъявлено обвинение матери за убийство сына 

АиФ Иркутск 29 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Следственным отделом по Слюдянскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
«По версии следствия, 30 апреля в посёлке Култук Слюдянского района, находясь в своём доме, 32-летняя мать нанесла ножевые ранения 6-летнему сыну, от получения которых ребёнок скончался на месте. О произошедшем в полицию сообщили родственники женщины. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет пресс-служба ведомтсва.
Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Тем временем двое других несовершеннолетних детей, воспитывающихся в данной семье, находятся у родственников. Следователи СКР устанавливают причины произошедшего.
Напомним, в Братске обнаружено тело пропавшей школьницы.
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