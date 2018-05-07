В Слюдянке предъявлено обвинение матери за убийство сына

«По версии следствия, 30 апреля в посёлке Култук Слюдянского района, находясь в своём доме, 32-летняя мать нанесла ножевые ранения 6-летнему сыну, от получения которых ребёнок скончался на месте. О произошедшем в полицию сообщили родственники женщины. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет пресс-служба ведомтсва.

Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Тем временем двое других несовершеннолетних детей, воспитывающихся в данной семье, находятся у родственников. Следователи СКР устанавливают причины произошедшего.