Житель Верховажья погиб от руки гражданской супруги

Ревность стала причиной ссоры, которая закончилась убийством. Трагедия произошла в Верховажском районе.

Как сообщает областной следственный комитет, вечером 22 декабря прошлого года 40-летний мужчина приревновал свою 48-летнюю сожительницу. Супруг высказал недовольство и оскорбил женщину. Обиженная женщина взяла на кухне нож и хладнокровно дважды ударила им лежавшего на диване мужчину. Потерпевший скончался на месте.