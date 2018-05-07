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Житель Верховажья погиб от руки гражданской супруги
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Житель Верховажья погиб от руки гражданской супруги 

Вологда.рф 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Ревность стала причиной ссоры, которая закончилась убийством. Трагедия произошла в Верховажском районе.
Как сообщает областной следственный комитет, вечером 22 декабря прошлого года 40-летний мужчина приревновал свою 48-летнюю сожительницу. Супруг высказал недовольство и оскорбил женщину. Обиженная женщина взяла на кухне нож и хладнокровно дважды ударила им лежавшего на диване мужчину. Потерпевший скончался на месте.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.
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