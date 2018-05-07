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Москвичу предъявили обвинения в убийстве родных
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Жителю Москвы предъявили обвинения в убийстве отца и бабушки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки 24-летнему жителю столицы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, 6 мая в овраге лесопарковой зоны вблизи дома по улице Академика Янгеля в Москве были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины с множественными рубленными, колото-резанными ранениями туловища, а также признаками отделения верхних и нижних конечностей. По подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний молодой человек.
"В ходе проведения допросов и очных ставок обвиняемый признал вину и пояснил, что, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, совершил убийство своего отца и своей бабушки. Предъявлено обвинение… в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц", — сказала Иванова.
По ее словам, молодой человек расчленил тела родственников и вывез их фрагменты по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где сжег их, чтобы скрыть преступление.
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