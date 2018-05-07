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Пенсионер признан виновным в развращении малолетних девочек в Арзамасе
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Пенсионер признан виновным в развращении малолетних девочек в Арзамасе 

В городе N 32 минуты назад
Фото: В городе N
Суд Арзамаса признал виновным 62-летнего местного жителя в совершении насилия над малолетними девочками.
Органы суда и следствия установили, что днем 23 июня 2017 года мужчина завел двух девочек в кусты на одной из улиц Арзамаса, и совершил в отношении 6 и 7-летних потерпевших иные действия сексуального характера.
Одна из девочек рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Дети узнали и помогли опознать преступника, они вспомнили, что он проживал в соседнем доме. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 14 годам колонии строго режима.
Напомним, житель Нижнего Новгорода осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совращение двух малолетних девочек.
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