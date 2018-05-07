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В Новосибирске собутыльники напились до поножовщины
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В Новосибирске собутыльники напились до поножовщины 

АиФ-Новосибирск 35 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ночью 6 мая в городскую клиническую больницу доставили 38-летнего жителя Кировского района с ножевым ранением в области живота. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 43-летний житель Кировского района. Вечером мужчины выпивали вместе. Но в какой-то момент вечер быстро перестал быть томным: мужики поссорились и один из них ударил ножом в живот другого. До этого подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконный оборот наркотиков. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Интересно, что в этот же день произошло похожее преступление: задержан 27-летний житель Дзержинского района, который ночью нанес телесные повреждения 45-летнему жителю Октябрьского района. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.
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