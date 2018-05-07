В Тюменской области женщина оформила займ на своего соседа 

Молодая жительница Армизонского района оформила микрозайм на 4000 рублей на своего соседа, а деньги забрала себе. При этом мужчина о займе ничего не знал.
Махинация вскрылась, когда финансовая компания связалась с должником и сообщила о необходимости вернуть взятую сумму, проценты и штраф за просрочку платежей. Всего 12 000 рублей. Мужчина удивился и выяснил, что электронная почта, указанная в анкете на займ, принадлежит его соседке. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.
«Прокуратура Армизонского района направила в суд уголовное дело в отношении 23-летней жительницы села Прохорово. Она обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений (часть 1 статьи 159.1 УК РФ). Мошенница признала свою вину. Санкция данной части статьи предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 120 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 2 лет», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры.