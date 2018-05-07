В Тюменской области женщина оформила займ на своего соседа

Молодая жительница Армизонского района оформила микрозайм на 4000 рублей на своего соседа, а деньги забрала себе. При этом мужчина о займе ничего не знал.

Махинация вскрылась, когда финансовая компания связалась с должником и сообщила о необходимости вернуть взятую сумму, проценты и штраф за просрочку платежей. Всего 12 000 рублей. Мужчина удивился и выяснил, что электронная почта, указанная в анкете на займ, принадлежит его соседке. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.