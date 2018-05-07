В Мурманске полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в совершении разбойных нападений

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрофинансового учреждения, находящийся в Первомайском районе областного центра. Неизвестный мужчина, угрожая сотруднику организации предметом, похожим на нож, похитил около 500 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была изъята запись с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Оперативники составили ориентировку и передали ее наружным нарядам полиции.

Следующее разбойное нападение на микрофинансовое учреждение произошло через полтора часа в Ленинском округе Мурманска . Под угрозой предмета, похожего на нож, неизвестный похитил около 80 тысяч рублей. Полицейские, прибывшие незамедлительно на место происшествия, опросили свидетелей и установили, что разбой совершен тем же неизвестным, что и Первомайском округе.

Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по г. Мурманску и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства ранее неоднократно судимого, в том числе за разбой, безработного 43-летнего мурманчанина оперативниками были найдены денежные средства в размере около 62 тысяч рублей, маска с прорезями для глаз.

По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела по ч. 2. ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.