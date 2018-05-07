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В Адыгее сотрудник госучреждения присвоил более 70 тысяч рублей
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В Адыгее сотрудник госучреждения присвоил более 70 тысяч рублей 

АиФ Адыгея 38 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя аула Панахес.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).
«В суде установлено, что в декабре 2014 года житель а. Панахес, являясь начальником отдела федерального казенного учреждения, присвоил денежные средства учреждения на общую сумму свыше 73 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком в 2 года с возложением определенных обязанностей.
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