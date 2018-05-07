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Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки на юге Москвы
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Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки на юге Москвы 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Следователи предъявили обвинение 24-летнему молодому человеку, которого подозревают в убийстве отца и бабушка, злоумышленник признался, что расчленил тела родственников и вывез в лес, где поджег их, сообщила в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, 6 мая примерно в 5:40 в овраге лесопарковой зоны вблизи жилого дома по улице Академика Янгеля в Москве обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины с многочисленными ранениями, а также признаками отчленений рук и ног. В тот же день следователи установили личности погибших и по подозрению в совершении данного преступления задержали 24-летнего молодого человека.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение 24-летнему молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сказала Иванова.
При проведении обыска в квартире обнаружено орудие преступления, а также части останков погибших. Обвиняемый признал вину и пояснил, что, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, совершил убийство своего отца и своей бабушки. После этого он расчленил тела и вывез фрагменты на машине в лесопарк, где сжег их.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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