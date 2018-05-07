В Смоленской области местный житель обвиняется в разбойном нападении на 83-летнюю женщину

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Руднянский» поступило сообщение о разбойном нападении на жительницу деревни Дубровка, 1935 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что ранним утром в дом к потерпевшей постучался мужчина. Днем ранее он уже приходил к пожилой женщине, просил попить воды и жаловался, что не может открыть замерзшую машину, поэтому, когда он вновь появился на пороге, она впустила его в жилище.

Мужчина попросил налить ему чаю, а потом внезапно начал угрожать хозяйке дома ножом, взятым на ее же кухне, повалил на кровать и стал требовать деньги. Пожилая женщина смогла выбить нож у него из рук — тогда он начал душить ее подушкой. Испугавшись, потерпевшая отдала нападавшему все, что было в кошельке. После этого он выбежал из дома и скрылся в неизвестном направлении. В силу возраста и пережитого стресса женщина не смогла точно описать полицейским приметы злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершенному разбойному нападению одного из местных жителей, 1989 г.р., в последнее время проживавшего в Смоленске. Сотрудниками МО МВД России «Руднянский» совместно с коллегами из управления уголовного розыска областного УМВД подозреваемый задержан в Смоленске и доставлен в Рудню , где сознался в содеянном.

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый поругался с отцом, ушел из дома и некоторое время жил в заброшенном жилище. Когда у него закончились деньги, он решил одолжить или украсть их у кого-нибудь. Он пришел в Дубровку, постучался в дом к пожилой женщине. Сразу он не смог решиться на кражу и выдумал историю про сломавшуюся автомашину. После хищения денег он уехал в Смоленск, где истратил похищенное на собственные нужды.