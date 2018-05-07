Томского чиновника осудили за болтовню

Томского чиновника суд приговорил к году лишения свободы условно за разглашение сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по региону.

С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев

Как рассказали в ведомстве, еще в январе 2018 года служащий передал составляющие государственную тайну сведения гражданам, не имеющим допуска к этой информации. По оценке специалистов, разглашенная информация достоверна и является секретной. Чекисты сообщили, что обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину.

Чиновник разгласил сведения, составляющие государственную тайну, без признаков преступлений «государственная измена» и «шпионаж», уточнили в ФСБ.