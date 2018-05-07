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В Подмосковье задержан мужчина за хранение трех килограммов гашиша
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В Подмосковье задержан мужчина за хранение трех килограммов гашиша 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
Полицейские в ходе обыска в доме у жителя подмосковной деревни Павлино обнаружила три килограмма гашиша.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции, правоохранители задержали мужчину в деревне Павлино в городском округе Балашиха: «В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более трех килограммов».
Мужчине предъявлено обвинение за нарушение статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения выбрано заключение под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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