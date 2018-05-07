В Подмосковье задержан мужчина за хранение трех килограммов гашиша

Полицейские в ходе обыска в доме у жителя подмосковной деревни Павлино обнаружила три килограмма гашиша.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции, правоохранители задержали мужчину в деревне Павлино в городском округе Балашиха : «В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более трех килограммов».

Мужчине предъявлено обвинение за нарушение статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения выбрано заключение под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.