Ещё
Полицейские изъяли около 1,7 кг героина у жителей Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские изъяли около 1,7 кг героина у жителей Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в распространении наркотиков через «закладки», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Установлено, что злоумышленники проживали в частном доме на территории Московской области, где занимались смешиванием, высушиванием и упаковкой наркотиков для дальнейшей реализации. Наркотики они распространяли на территории столицы через тайники», — рассказали в ведомстве.
При личном досмотре у задержанных изъято около 530 гр. героина. Впоследствии еще около 1,1 кг героина обнаружено по месту жительства подозреваемых. Таким образом, общий вес изъятого наркотика составил около 1 килограмма 700 граммов.
Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а задержанную женщину отправили под домашний арест.
Агентство «Москва»: последние новости
Неизвестный на севере Москвы пробил голову и сломал лодыжку пьяному мужчине Полиция задержала мужчину, проломившего висок студенту на севере Москвы Убившему и расчленившему бабушку и отца москивчу приедъявили обвинение
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана157
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится214
Астролог предсказал победу Путина и пожалел81
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1132
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение