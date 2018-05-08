Полицейские изъяли около 1,7 кг героина у жителей Подмосковье

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Установлено, что злоумышленники проживали в частном доме на территории Московской области, где занимались смешиванием, высушиванием и упаковкой наркотиков для дальнейшей реализации. Наркотики они распространяли на территории столицы через тайники», — рассказали в ведомстве.

При личном досмотре у задержанных изъято около 530 гр. героина. Впоследствии еще около 1,1 кг героина обнаружено по месту жительства подозреваемых. Таким образом, общий вес изъятого наркотика составил около 1 килограмма 700 граммов.

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а задержанную женщину отправили под домашний арест.