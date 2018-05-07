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По отпечатку подошвы полицейские Белореченского района нашли грабителя
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По отпечатку подошвы полицейские Белореченского района нашли грабителя 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В местный отдел полиции с сообщениями о кражах имущества из домовладений обратились пятеро человек.
Сотрудники полиции установили, что в каждом случае злоумышленник проникал в дома потерпевших ночью, отжимая ломом окна, и похищал ювелирные изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.
При осмотре одного из мест преступлений полицейские зафиксировали след обуви, предположительно оставленный грабителем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили предполагаемого преступника — 38-летнего жителя соседней республики задержали у него дома. Полицейские также нашли обувь, отпечаток подошвы которой полностью совпал с изъятым на месте происшествия следом.
Задержанного заключили под стражу. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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