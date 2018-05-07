По отпечатку подошвы полицейские Белореченского района нашли грабителя

В местный отдел полиции с сообщениями о кражах имущества из домовладений обратились пятеро человек.

Сотрудники полиции установили, что в каждом случае злоумышленник проникал в дома потерпевших ночью, отжимая ломом окна, и похищал ювелирные изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

При осмотре одного из мест преступлений полицейские зафиксировали след обуви, предположительно оставленный грабителем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили предполагаемого преступника — 38-летнего жителя соседней республики задержали у него дома. Полицейские также нашли обувь, отпечаток подошвы которой полностью совпал с изъятым на месте происшествия следом.