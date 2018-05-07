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Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры
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Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры. По результатам проверки в отношении директора строительного управления были возбуждены административные производства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По представлению прокуратуры Ленинского района в полном объеме выплачена зарплата 17 работникам «строительного управления „Джосер“ на общую сумму более 560 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Проверка выполнили после того как два человека пожаловались на невыплату денег.
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