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Суд на Украине оставил под арестом капитана российского судна «Норд»
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Суд на Украине оставил под арестом капитана российского судна «Норд» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Государственная погранслужба Украины
Апелляционный суд Херсонской области принял решение оставить под арестом капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.
"Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам", — сказала Тихончик.
Она добавила, что его дело передадут в суд в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что капитана задержанного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко поместили в больницу в Днепропетровске.
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