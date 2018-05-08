Суд на Украине оставил под арестом капитана российского судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области принял решение оставить под арестом капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.

"Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам", — сказала Тихончик.

Она добавила, что его дело передадут в суд в ближайшее время.