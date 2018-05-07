Тюменский школьник напугал грабителя, напавшего на женщину 

В Тюмени на улице Интернациональная 59-летний местный житель напал и ограбил женщину. Очевидцем разбойного нападения стал ученик 11 класса, который бросился в погоню за преступником. Это произошло в конце апреля, когда тюменка возвращалась домой с работы. В сумке у нее находилась дневная выручка от продажи лотерейных билетов в размере 16 тысяч рублей, а также лотерейные билеты на сумму 40 тысяч рублей. Женщину всё это время выслеживал злоумышленник, который в нужный момент брызнул газовым баллончиком ей в лицо, несколько раз ударил и выхватил сумку из рук. — Очевидцем происходящего стал учащийся 11 класса лицея № 34 Владимир Усольцев, который в это время выгуливал собаку. Молодой человек немедленно отреагировал и побежал за злоумышленником. 59-летний фигурант, заметив погоню, выбросил похищенную сумку и скрылся в одном из дворов. Похищенное имущество школьник вернул потерпевшей, — рассказали в пресс-службе МВД. После того, как полицийские прибыли на место преступления, они опросила потерпевшую и молодого человека. Вскоре преступника удалось задержать сотрудникам уголовного розыска. Мужчине за разбой грозит до 10 лет тюрьмы. Журналист 72.ru пообщался с героем того дня. О рассказал, что сомнений в том, что преступника надо поймать, у него не было. — Как только увидел, что это не просто бытовая ссора, а нападение, сразу принял решение бежать. Сомнений не было: видел, что нужно помочь. После того, как сумка была у меня, я отнёс ее потерпевшей. Рядом стояли женщины, которые вызвали скорую помощь, — рассказал 72.ru Владимир Усольцев. Молодой человек признался, что занимается смешанными единоборствами, поэтому он был уверен в своих силах. Правда, со спортом временно пришлось завязать из-за подготовки к выпускным экзаменам. После окончания школы Владимир планирует поступить в юридический, а в дальнейшем связать свою жизнь со службой в полиции или в других правоохранительных органах. На этой неделе начальник городской полиции Пётр Вагин планирует встретиться с одиннадцатиклассником и вручить ему благодарственное письмо на торжественном мероприятии.
В декабре 2017 года в Москве наградили 15-летнюю тюменку за то, что спасла мужчину из горящей квартиры. Храбрую девочку зовут Мария Усольцева — однофамилица Владимира.