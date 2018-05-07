Тюменский школьник напугал грабителя, напавшего на женщину 

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Взял постельное бельё и ушёл: тюменская полиция разыскивает вора, обокравшего магазин

В Тюмени ищут мошенника, обманывающего пенсионеров

Многодетной тюменке, найденной в Ираке, грозит пожизненный срок за причастность к террористам