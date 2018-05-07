Убившему и расчленившему бабушку и отца москивчу приедъявили обвинение

«24-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки, расчлененные и обгоревшие части тел которых были обнаружены в овраге в Южном округе столицы, а также в Кусковском лесопарке на востоке Москвы », — сказали в ведомстве.

В квартире обвиняемого изъяли топор и части тел убитых. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте молодого человека.

В ходе проведения допросов и очных ставок обвиняемый признал вину и пояснил, что находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по ул. Чертановская, совершил убийство своего отца и своей бабушки. После чего расчленил тела и вывез фрагменты на принадлежащей ему автомашине по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где с целью сокрытия преступления сжег их.