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Убившему и расчленившему бабушку и отца москивчу приедъявили обвинение
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Убившему и расчленившему бабушку и отца москивчу приедъявили обвинение 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Следствие предъявило обвинение 24-летнему жителю столицы, убившему отца и бабушку, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«24-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки, расчлененные и обгоревшие части тел которых были обнаружены в овраге в Южном округе столицы, а также в Кусковском лесопарке на востоке Москвы», — сказали в ведомстве.
В квартире обвиняемого изъяли топор и части тел убитых. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте молодого человека.
В ходе проведения допросов и очных ставок обвиняемый признал вину и пояснил, что находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по ул. Чертановская, совершил убийство своего отца и своей бабушки. После чего расчленил тела и вывез фрагменты на принадлежащей ему автомашине по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где с целью сокрытия преступления сжег их.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что утром 6 мая в лесополосе в районе ул. Академика Янгеля произошло возгорание автомобильных шин. При тушении пожара обнаружили два сильно обгоревших тела мужчины 1966 г. рождения и женщины 1932 г. рождения с множественными ранениями. Вечером того же дня на ул. Чертановская сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1994 г. рождения. Как выяснилось, мужчина убил потерпевших во время конфликта, положил тела в машину ВАЗ-2109 и вывез в Битцевский лес, где попытался сжечь. Против задержанного возбудили уголовное дело об убийстве.
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